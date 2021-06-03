У Києві на ринку «Столичний» під час конфлікту постраждали троє поліціянтів

У Києві на ринку “Столичний” під час конфлікту, учасники якого застосували димові пакети та петарди, постраждали троє працівників поліції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області

Сьогодні близько 4 ранку на спецлінію поліції «102» почали надходити повідомлення про захоплення ринку невідомими особами та вчинення хуліганських дій.

Після застосування петард в адмінбудівлі приміщення було заблоковане прибулими правоохоронцями, там відбувались слідчі дії, працювали вибухотехніки, спецпризначенці.

“Правоохоронцям вдалося запобігти фізичній сутичці між учасниками конфлікту, разом з тим постраждали три працівники поліції”, - заявили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також були окремі провокації зі сторони учасників конфлікту, які вчасно та професійно врегулювала поліція діалогу. Після проведення слідчих заходів буде надана правова оцінка діям усіх учасників конфлікту.

Як зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, спір між суб’єктами господарювання щодо власності на цю адміністративну будівлю відбувається вже тривалий час.

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Він підкреслив, що поліція Київської області не втручається в комерційний процес або в судовий спір, а лише запобігає вчиненню хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень.

"На будь-які фізичні спроби захопити адмінбудівлю, або нанести тілесні ушкодження, поліція реагуватиме, винні будуть притягатися до відповідальності", - запевнив він.

Поліція Київщини знаходилась на території ринку «Столичний» виключно для забезпечення публічної безпеки та охорони правопорядку. Якщо у будь-якої зі сторін виникне умисел вчинити хуліганські дії, вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності, заявили у поліції.

Наразі поліція продовжує забезпечувати публічний порядок та сприяє врегулюванню конфлікту між суб’єктами господарювання, якими для забезпечення безпеки та порядку було прийнято рішення про залучення поліції охорони.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня у Києві на ринку "Столичний" на ґрунті з'ясування прав власності стався конфлікт, учасники якого застосували димові пакети та петард. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці.