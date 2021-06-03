Для метро на Виноградар проклали перший кілометр тунелю

У Києві спорудження станцій метро «Мостицька» та «Проспект Правди» продовжується.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на ПАТ «Київметробуд».

У Київметробуді запевняють, що попри виклики пандемії докладають максимум зусиль для ефективного виконання плану робіт.

«Тунелепрохідницький щит, який рухається від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Сирець», підійшов до позначки у 1000 метрів», - ідеться в повідомленні. Ведеться також підготовка демонтажної камери для прийому обладнання та початку проходки другого тунелю.

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«Були періоди, коли працівники бригадами йшли на самоізоляцію через випадки коронавірусу. Також вирішувалися моменти з приїздом німецьких фахівців та доставкою обладнання з-за кордону. Зараз робимо все, щоб надолужити деяке відставання і в кінці року відкрити станцію», - заявив заступник директора з будівництва ПАТ «Київметробуд» Сергій Полянський.

За його словами, на «Проспекті Правди» зараз відбуваються роботи з перенесення комунікацій. Ведеться будівництво перегінних тунелів.

Зазначається, що на нових станціях метро буде працювати близько 150 фахівців. Очікуваний щоденний пасажиропотік становитиме 100 тис. пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен».

Обшуки проходили у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».