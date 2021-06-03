Для метро на Виноградар проклали перший кілометр тунелю

Для метро на Виноградар проклали перший кілометр тунелю

Укрінформ
У Києві спорудження станцій метро «Мостицька» та «Проспект Правди» продовжується.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на ПАТ «Київметробуд».

У Київметробуді запевняють, що попри виклики пандемії докладають максимум зусиль для ефективного виконання плану робіт.

«Тунелепрохідницький щит, який рухається від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Сирець», підійшов до позначки у 1000 метрів», - ідеться в повідомленні. Ведеться також підготовка демонтажної камери для прийому обладнання та початку проходки другого тунелю.

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«Були періоди, коли працівники бригадами йшли на самоізоляцію через випадки коронавірусу. Також вирішувалися моменти з приїздом німецьких фахівців та доставкою обладнання з-за кордону. Зараз робимо все, щоб надолужити деяке відставання і в кінці року відкрити станцію», - заявив заступник директора з будівництва ПАТ «Київметробуд» Сергій Полянський.

За його словами, на «Проспекті Правди» зараз відбуваються роботи з перенесення комунікацій. Ведеться будівництво перегінних тунелів.

Зазначається, що на нових станціях метро буде працювати близько 150 фахівців. Очікуваний щоденний пасажиропотік становитиме 100 тис. пасажирів.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен».

Обшуки проходили у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».

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