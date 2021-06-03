Коронавірус у Києві: де виявили найбільше нових випадків

У Києві виявили за минулу добу 529 хворих на COVID-19. Померли троє людей.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Фейсбуці.

«529 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 за добу в столиці. Померли троє людей. Усього за період пандемії в місті 5105 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 20 835», – повідомив Кличко.

Захворіли: 319 жінок віком від 18 до 90 років та 177 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 18 дівчаток від трьох до 16 років і 15 хлопчиків від двох до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 36 хворих на COVID-19, а також 61 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3794 людини. Загалом коронавірус подолали 176 250 жителів столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 127, у Солом’янському – 126 та в Святошинському районі – 63 випадки», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 2 червня, зафіксували 2 581 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали 9 405 осіб, померли - 102.