На Трухановому острові може з’явитися легкоатлетична траса

У Києві на Трухановому острові планують облаштувати трасу для проведення легкоатлетичних пробігів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Таку можливість обговорили під час робочої наради на чолі із заступницею голови Київської міськдержадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Оленою Говоровою та за участі директорки Департаменту молоді та спорту КМДА Юлії Хан, представників Федерації легкої атлетики Києва.

Вони оглянули територію Труханового острова та обговорили критерії, яким має відповідати майбутня траса, її довжину і можливий маршрут.

«Київ – спортивне місто. Міська влада підтримує у належному стані спортивну інфраструктуру у столиці, а також створює нову. Труханів острів – це не тільки місце для відпочинку, але і чудова територія для занять спортом. Саме тому ми розглядаємо можливість будівництва тут окремої траси для проведення легкоатлетичних пробігів. Тож потрібно консолідувати зусилля міста, поліції та всіх служб, аби організувати безпеку учасників майбутніх пробігів від старту до фінішу», – зауважила Говорова.

Як повідомляв Укрінформ, на столичному Трухановому острові уздовж берегової лінії Дніпра планують облаштувати сучасний велопішохідний променад.

Окрім того, на Трухановому острові триває реконструкція. Тут планують створити рекреаційний маршрут і здійснити благоустрій прилеглої території.

Фото: КМДА