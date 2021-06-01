Травень у Києві був майже на 1,5 градуса холоднішим за норму
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +14,4°, що на 1,4° нижче за кліматичну норму", - ідеться у повідомленні.
Найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +3,4°. Найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +25,1°.
"Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм або 114% кліматичної норми", - зауважили метеорологи.
Як повідомляв Укрінформ, 2 червня дощі очікуються у більшості областей України. Температура повітря вдень становитиме 14-19° тепла. У наступні два дні, 3-4 червня, в Україні очікується незначне підвищення температури з дощами в окремих регіонах.