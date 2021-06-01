Травень у Києві був майже на 1,5 градуса холоднішим за норму

У травні в Києві середня температура повітря становила +14,4°, що на 1,4° нижче за кліматичну норму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +14,4°, що на 1,4° нижче за кліматичну норму", - ідеться у повідомленні.

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Найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +3,4°. Найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +25,1°.

"Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм або 114% кліматичної норми", - зауважили метеорологи.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня дощі очікуються у більшості областей України. Температура повітря вдень становитиме 14-19° тепла. У наступні два дні, 3-4 червня, в Україні очікується незначне підвищення температури з дощами в окремих регіонах.