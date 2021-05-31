У Києві відкриють виставку «Барви свободи. Майдан, мальований дітьми»

З нагоди Дня захисту дітей Національний музей Революції Гідності із партнерами відкриють 1 червня у столичному парку імені Тараса Шевченка вуличну виставку дитячих малюнків «Барви свободи. Майдан, мальований дітьми».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба музею.

«У дитячих малюнках про Майдан можемо побачити, що сьогодні нове покоління знає про Революцію Гідності і як уявляє ті події. А також передбачити, якою ця сторінка історії України увійде в історію. Основу виставки складають художні твори дітей з Києва та Полтавщини, а також кілька малюнків, створених дітьми для підтримки майданівців під час Революції Гідності. Юні митці передали на папері свої враження від розповідей про Майдан», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, День захисту дітей – міжнародне свято, яке було проголошено у 1949 році у повоєнній Європі з метою привернути більше уваги до проблем дітей, зранених війною, що залишились без батьків або в скрутних побутових чи соціальних умовах, без можливостей розвивати свій потенціал.

«1 червня доречно нагадувати про Декларацію прав дитини, те, наскільки держава і суспільство дотримуються її принципів. Аксіома: лише країна, де дбають про права людини, здатна забезпечити й права дитини. Заключний, 10-й принцип Декларації говорить: “Дитина повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей”. Майдан є зразковим орієнтиром на саме такі цінності», – зазначає заступниця генерального директора з розвитку та культурно-просвітницької роботи Національного музею Революції Гідності Ольга Сало.

Як повідомляється, виставка діятиме до 21 червня. Відкриття заплановане на 14:00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку.

Організатори і партнери: Національний музей Революції Гідності, Департамент освіти і науки КМДА, Колегіум мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського, КП УЗН Шевченківського району.