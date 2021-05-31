Коронавірус у столиці йде на спад - Кличко показав COVID-статистику

У Києві виявили за минулу добу 63 хворих на коронавірус. Померли 9 людей.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на сторінці у Фейсбуці.

«63 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 9 людей. Усього за період пандемії в місті 5092 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 437», – повідомив Кличко.

Захворіли: 29 жінок віком від 24 до 84 років та 28 чоловіків віком від 19 до 90 років. А також дві дівчинки віком 1 і 4 роки та 4 хлопчики від 11 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 21 хворого на коронавірус, а також 59 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 650 людей. Загалом коронавірус подолали 166 688 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Голосіївському районі – 22, у Солом’янському та Святошинському – по 10 та у Подільському районі – 8 випадків», – зазначив Кличко.

Згідно зі статистикою, минулого понеділка фіксували 125 нових випадків коронавірусу, у вівторок - 402, четвер - 454, п'ятницю - 384, суботу - 377, неділю - 96 випадків.

В Україні за минулу добу зафіксували 1 022 нові випадки COVID-19, летальних випадків - 64.