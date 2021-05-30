Епіфаній привітав киян із Днем міста і річницею відновлення Михайлівського Золотоверхого

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав киян з Днем Києва і черговою річницею відновлення Михайлівського Золотоверхого собору.

Як передає Укрінформ, про це митрополит написав у Твіттері.

"Вітаю зі святом відновлення унікальної духовної святині, яка дала йому ім'я Золотоверхого, - Свято-Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору, а також із Днем нашого давнього, славного міста Києва. Дякуємо Господу за всі благодійності щодо нас!" - наголосив Епіфаній.

Вітаю зі святом відновлення унікальної духовної святині, яка дала йому ймення Золотоверхого, – Свято-Михайлівського Золотоверхого кафедрального собору, а також із днем нашого давнього, славного міста Києва. Дякуємо Господу за всі благодіяння щодо нас! pic.twitter.com/g5bA5qwSjX — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) May 30, 2021

Головний кафедральний храм ПЦУ – Свято-Михайлівський Золотоверхий собор – відзначає 21-шу річницю свого відновлення.

Зведений у 1108-1113 роках онуком Ярослава Мудрого, князем Святополком-Михаїлом, Золотоверхий монастир мав особливе значення для киян, адже був збудований на честь архістратига Михаїла, небесного покровителя Києва. У XVI столітті він вважався одним із найбагатших і найкрасивіших храмів та був одним із найвідвідуваніших серед паломників. У XVII-XVIII століттях він став центром відновленої Київської митрополії.

Проте у ХХ столітті Михайлівський Золотоверхий собор, який пережив татаро-монгольські та інші чужинські набіги, не встояв перед більшовицькою навалою. Радянська влада монастир закрила, у 1934 році постановила знести, а у серпні 1937 року – висадила собор у повітря.

У 1990-х роках розпочалося відродження святині. У 2000-му році, на День Києва, відновлений Михайлівський Золотоверхий собор був освячений і знову відкрив свої двері.

Як повідомлялося, цього року, в останні вихідні травня, Київ відзначає 1539-річницю свого заснування.