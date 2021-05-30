Ткаченко привітав киян із Днем міста

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко переконаний, що усі мешканці української столиці є частиною історії тисячолітнього міста й саме від них залежить, якою буде ця історія.

Про це він зазначив у вітанні з нагоди Дня Києва, опублікованого на сторінці міністра у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Немає різниці, чи ти киянин у третьому чи першому поколінні. Ми всі стаємо частиною історії тисячолітнього міста. І від нас великою мірою залежить, якою вона буде! Історією величі, про що нам нагадують грандіозні пам’ятки наших предків. Історією затишку та достатку, які ще можна побачити в нашому місті або, принаймні, пригадати. Або історією нищівної пересічної забудови, розбитих доріг чи потуранню корупції”, - сказав Ткаченко.

Водночас він підкреслив, що цього дня, у День міста, усіх об’єднує одне - любов до Києва., “не вдавана, як з трибун, а щира”.

“Бережемо та любимо наш рідний Київ!”, - наголосив міністр.

Як повідомлялося, цього року 30 травня Київ відзначає 1539-річницю від дня заснування.