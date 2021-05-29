У столиці за минулу добу додалося 377 хворих на коронавірус
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.
«377 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Усього за період пандемії в місті 5076 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 278», – повідомив Кличко.
Захворіли: 136 жінок віком від 19 до 93 років та 223 чоловіки віком від 19 до 95 років. А також 7 дівчаток віком від 6 до 17 років і 11 хлопчиків від 8 місяців до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 89 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 1680 людей. Загалом коронавірус подолали 163 588 мешканців столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 83, у Святошинському – 81 та в Голосіївському районі – 62 випадки», – зазначив Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 травня зафіксували 3 096 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 156.