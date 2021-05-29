Киянину, який «замінував» Північний міст, повідомили про підозру

У Києві повідомили про підозру 37-річному киянину, який «замінував» Північний міст.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

Деснянська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

"Досудовим розслідування встановлено, що 26.04.2021 року зловмисник, з метою дезорганізації та порушення проїзду транспорту, здійснив дзвінок на спецлінію "102" та повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху на Північному мосту у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який з хуліганських мотивів здійснив неправдиве повідомлення про замінування, невдовзі встановили та затримали.

Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, та наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.