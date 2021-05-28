У метро Києва встановили рекорд із перетягування потяга

Федерація стронгмену України спільно з КП «Київський метрополітен» провели унікальну подію – встановлення рекорду України з перетягування рухомого складу, потяга метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.

"Два найвідоміші стронгмени України: Олексій Новіков – найсильніша людина світу, Олександр Лашин – багаторазовий чемпіон України та під керівництвом президента Федерації стронгмену України Сергія Конюшка та її почесного президента Василя Вірастюка - потягнули поїзд метро 5 вагонів, вагою 156 тонн на 20 метрів", - йдеться у повідомленні.

Однак вони не спинилися на досягнутому і за кілька хвилин протягнули на 20 метрів уже 8 вагонів підземки - 238 тонн.

Зазначається, що подія відбулася в п’ятницю 28 травня о 12:00 в депо Дарниця Київського метрополітену. Рекорд було приурочено спеціально до Дня міста Києва.

Фото: @kyivmetro