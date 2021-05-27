Суд відмовив у стягненні 670 мільйонів з бюджету Києва

Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, відповідно до якого зі столичного бюджету мали стягнути 670 млн грн на користь комерційної структури за нібито реконструкцію Харківської площі.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, яким зі столичного бюджету стягнуто на користь юридичної особи більше 670 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Господарський суд міста Києва у грудні 2019 року задовольнив позов комерційної структури та стягнув з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 671,5 млн грн як збитки, спричинені розірванням інвестиційного договору щодо комплексної реконструкції Харківської площі у столиці, яка не була проведена.

Спір у цій справі стосується безпідставного стягнення з місцевого бюджету значної суми коштів. У зв’язку з цим Київська міська прокуратура у 2020 році увійшла до вказаної справи в інтересах держави (в особі Департаменту) на стадії апеляційного провадження.

27 травня 2021 року, після тривалого судового розгляду справи, Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури щодо безпідставності стягнення грошових коштів та відсутності вини державних органів та, як наслідок, рішення суду першої інстанції скасував та у позові комерційній структурі відмовив.