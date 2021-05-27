У столиці відкрили виставку «Міста-побратими Київ-Лейпциг - 60 років»

У Києві в приміщенні Укрінформу відкрилася фотовиставка «Міста-побратими Київ-Лейпциг», присвячена 60-річчю партнерських відносин міст-побратимів Києва та Лейпцига.

Фотовиставку в Укрінформі представили її організатори: ГО «Лейпцизький Дім» та «Deutsches Haus KYIV - Центр німецької культури «Відерштраль».

Партнерські відносини між містами-побратимами Києвом та Лейпцигом мають давню історію. За 60 років плідної співпраці між мешканцями Києва та Лейпцига склалися довготривалі та дружні відносини, сказала директорка ГО «Лейпцизький Дім» Лариса Комарова.

Пресконференція з нагоди відкриття фотовиставки "Міста-побратими Київ-Лейпциг" / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

«Два міста пов’язані десятиліттями партнерства, їхньою спільною історією, структурними змінами і багатьма тісними німецько-українськими відносинами в громадському суспільстві. Лейпциг є найстарішим містом-побратимом Києва, і контакти між ними постійно розширюються, а дружба наша тільки міцніє. Київ і Лейпциг є дуже знакові міста для своїх країн. Лейпциг – це одне з найунікальніших міст Німеччини, центр, відкритий для творчості, нових ідей, і, як у Києві, тут традиції зустрічаються з сучасністю, класична культура - з авангардом, а історія - з високими технологіями», - зазначила вона.

Міста-побратими дають змогу культурного й економічного співробітництва, обміну студентами, фахівцями, досвідом, допомагають одне одному у різних сферах і напрямах, зміцнюють взаєморозуміння, зазначила голова правління благодійної організації «Центр німецької культури «Відерштраль», член Президії Ради німців України, голова Ради представників громадських об’єднань корінних народів, національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України Людмила Коваленко.

«Київ має найтриваліші зв’язки з Лейпцигом ще з 1961 року, які обновилися за часів незалежної України в 1992 році. Цього ж року відкрився наш Центр німецької культури «Відерштраль». І впродовж 30 років він займається популяризацією німецької культури, традицій етнічних німців. Світлини на виставці показують співпрацю Центру з Лейпцигом. За ці роки було проведено три українсько-німецькі конференції міст-побратимів. Такий фаховий двосторонній обмін, взаємна підтримка та налагодження контактів і, найголовніше, міжкультурні зв’язки й зустрічі є надійними містками між людьми та сильною підтримкою громадської активності в суспільстві», - наголосила вона.

Організатори фотовиставки нагадали, що впродовж десятиліть між Києвом і Лейпцигом було реалізовано сотні проєктів через обмін делегаціями, художніми та спортивними колективами, проведення виставок, конференцій, а також обмінів між учнівською та студентською молоддю.

Як зазначають організатори, фотовиставка сприяє формуванню міжкультурного діалогу через сприйняття німецької культури, особистісному ставленню до культурних надбань Німеччини та України, розумінню спільного та відмінного у культурах двох держав, вихованню у молодого покоління громадян толерантного і шанобливого ставлення до різних культур, популяризації культури та традицій українського та німецького народів.

Фотовиставка «Міста-побратими Київ-Лейпциг», присвячена 60-річчю партнерських відносин міст-побратимів Києва та Лейпцига, триватиме в приміщенні Укрінформу впродовж двох тижнів.