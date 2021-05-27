Капремонти будинків і стримування тарифів - Київ затвердив програму з комуналки

Київрада у четвер затвердила "Комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 86 депутатів, повідомляє пресслужба КМДА.

"У рамках програми ми плануємо оновлювати застарілі інженерні мережі та обладнання, щоб мінімізувати ризик аварій, зменшити втрати та стримати зростання тарифів для споживачів. Програма має на меті проведення капітальних ремонтів будинків на вигідних для мешканців умовах", – зазначив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

За його словами, також серед основних цілей програми є розвиток європейських підходів поводження з відходами – сортування, екологічна переробка та зниження обсягів захоронення.

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Зазначається, що основними напрямами програми є модернізація інженерної інфраструктури, підвищення надійності та мінімізація втрат для стримання тарифів; надання киянам доступних інструментів та ресурсів для покращення стану житла та комфорту в ньому; розвиток системи поводження з відходами, зокрема, сортування та сучасної екологічної переробки.

«Виконання заходів програми передбачає залучення не лише коштів міського бюджету, а й коштів державного бюджету, власних коштів галузевих підприємств, у тому числі їхніх інвестиційних програм, кредитних та грантових. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми, складає 39713,6 млн грн», – зазначив Науменко.

Він додав, що концептуальними орієнтирами програми є підвищення енергоефективності та екологічності галузі ЖКГ, покращення умов проживання у столичних багатоповерхівках та якості житлово-комунальних послуг.

Як повідомлялося, у Києві триває підготовка до наступного опалювального сезону.