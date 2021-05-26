На Троєщині відкрили ще один дитсадок

Київський міський голова Віталій Кличко відкрив новозбудований дитячий садок № 327 на вулиці Радунській, на Троєщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба мера.

“Тут, в 24-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина раніше була стихійна парковка. У 2019 році ми розпочали будівництво і звели новий – один з найкращих дитячих садків у Києві. Це – сучасний, гарний садок – з басейном, зі спортивним та музичним залами, танцювальним класом, з кабінетами логопеда і психолога, інтерактивною кімнатою. Також оснастили найсучасніший харчоблок, медичний пункт", - повідомив Кличко.

Він уточнив, що будівля утеплена, повністю енергоефективна, обладнана сучасними системами вентиляції та опалення. Все освітлення в садку – енергозберігаюче. "Я переконаний, що всі батьки хотіли б, щоб їхні діти відвідували саме такі сучасні садочки, з такими комфортними умовами. Це уже 33 дошкільний навчальний заклад, збудований чи повністю реконструйований за останніх кілька років у столиці", - підкреслив Кличко.

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Розрахований садок на 260 місць – 14 груп.

Як і в усіх садочках столиці, в цьому дитячому закладі встановили відеоспостереження – як внутрішнє, так і зовнішнє, охоронну сигналізацію, систему протипожежного захисту, домофонний зв’язок на вході на територію і в будівлю. Також заклад облаштували і для комфортну маломобільних відвідувачів. Територія садочка облаштована та озеленена і для прогулянок та ігор дітей на свіжому повітрі.

Садок уже внесли в систему електронного запису. Тож батьки можуть записувати до нього дітей. Заклад розпочне свою роботу із 1 червня.

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Як повідомляється, за останніх кілька років у Києві збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 33 дитсадки.

До 1 вересня відкриють новозбудовану школу в Солом’янському районі.

Також цього року розпочнеться будівництво школи на Позняках і планують завершити добудову ще в одній школі, а також надбудову поверху в одній із столичних гімназій. У процесі реконструкції ліцей “Лідер” на Печерську, а також триває будівництво школи у Биківні. Розпочнуть проєктування будівництва ще 3 нових шкіл – двох на Троєщині та однієї в Дарницькому районі. А також планують здійснити капремонти і реконструкцію в чотирьох дитячих садочках.

Як повідомлялося, у столичних закладах освіти з'явиться нова автоматизована система сигналізацій.

Фото: kiev.klichko.org