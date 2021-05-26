Київ отримав нову партію вакцини CoronaVac

Столиця отримала чергову партію вакцини від коронавірусу CoronaVac.

Як передає Укрінформ, про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує пресслужба КМДА.

За її словами, 20 640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, співробітників Держспецзв’язку, прокуратури, працівників санаторно-курортних закладів та осіб із листа очікування "ДІЯ".

"Усього ж на сьогодні у Києві проведено 112 930 щеплень. Зокрема, це медичні працівники, працівники Центру громадського здоров’я, лабораторного центру, соціальні працівники, маломобільні громадяни, вчителі, задіяні у ЗНО, паралімпійці, працівники МВС, утриманці та працівники інтернатів для людей похилого віку, а також охочі з вікової групи 65+", – поінформувала Гінзбург.

Вона наголосила, що вакцинація у столиці проходить відповідно до дорожньої карти Міністерства охорони здоров’я України. Її проводять спеціально навчені медики, що працюють у додаткових 98 пунктах щеплення на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів, а також медики 15-ти мобільних бригад.

"Крім того, наразі місто підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості", – додала директор Департаменту.

Як повідомлялося, 23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові за державними контрактами. 25 березня в Україну було доставлено 215 тис. доз вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. 16 квітня Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer, 23 квітня - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, яка вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.

1 травня МОЗ повідомило про домовленість про постачання ще 10 млн доз вакцин Pfizer за державними контрактами. 9 травня Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoronaVac. 18 травня в межах COVAX в Україну доставлено 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До кінця травня в межах COVAX очікується постачання вакцини AstraZeneca в розмірі 1 млн 300 доз, а до кінця червня - 950 тис. доз від Pfizer.

Сьогодні, 26 травня, до України доставили 117 тис. доз Pfizer, загалом партія становить 167 тис. доз, 50 тис. очікуються до кінця тижня.