У Києві за добу — 385 випадків коронавірусу, дев’ятеро хворих померли

У Києві за минулу добу, 25 травня, виявили 385 хворих на коронавірус. Зафіксовано дев'ять летальних випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"385 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 205 063). Захворіли: 218 жінок віком від 19 до 87 років, 145 чоловіків віком від 18 до 85 років, 11 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 16 років", - зазначив Кличко.

Зокрема, за добу зафіксували 9 летальних випадків від вірусу (загалом 5044).

Крім цього, за добу до лікарень госпіталізували 48 хворих на коронавірус. 96 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Кличко повідомив, що 4337 осіб подолали коронавірус (загалом 154 532).

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (120), Святошинському (86) та Голосіївському (53).

В Україні за минулу добу, 25 травня, зафіксували 3 395 нових випадків COVID-19.