У Києві ґвалтівнику, який нападав на жінок у вбиральнях ТЦ, дали три роки тюрми

У Києві до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство у жіночих вбиральнях торговельного центру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Фейсбуці.

«Оболонською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок жителю м. Полтава за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 Кримінального кодексу України», - ідеться в повідомленні.

Інциденти сталися 3 та 31 березня 2019 року у жіночих вбиральнях супермаркету на Оболоні.

«Чоловік у медичній масці вривався у кабінку до жінок, заздалегідь відкривши її ззовні, та за допомогою фізичного насильства вчиняв насильницькі дії сексуального характеру», - сказано в повідомленні.

У червні 2019 року за результатом досудового розслідування обвинувальний акт відносно чоловіка був скерований до Оболонського райсуду Києва.

«Обвинувачений свою вину у пред’явленому обвинуваченні не визнав, кілька разів міняв тактику свого захисту. Після дослідження доказів чоловік вже не оспорював своєї присутності у місцях подій, однак повідомив суду, що вчиняв вказані дії жартома, тобто вчинення насильницьких дій сексуального характеру не визнав», - повідомили у прокуратурі.

Вироком Оболонського райсуду Києва від 24 травня 2021 року чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Також судом задоволено цивільні позови потерпілих щодо відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис. грн кожній.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня поліцейські Одеської області викрили подружжя на сексуальному насиллі відносно малолітніх дітей дошкільного віку, чоловікові та жінці оголосили про підозру.

Фото: прокуратура Києва