Обшуки в метро: у підземці розповіли, за якими документами приходили прокуратура і ДФС

Обшуки на КП "Київський метрополітен" стосуватися не роботи підземки, а підрядних та субпідрядних організацій, тобто третіх осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції заявив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

"Ніяк інакше, ніж політичною, заяву зі звинуваченням на адресу КП "Київський метрополітен" від голови Державної фіскальної служби назвати не можу. Документи щодо будівництва метро на Виноградар за останні два роки надавалися у правоохоронні органи мінімум 5 разів. Обшуки стосувалися роботи не КП "Київський метрополітен", а підрядних та субпідрядних організацій, тобто третіх осіб", - сказав Брагінський.

Зокрема, за його словами, запитувалися договірні документи з ТОВ «Емпоріум бетон», ТОВ «Скайбуд», ТОВ «Завод автоштамп», ТОВ «Максісофт» та інші.

"Таких договорів у метрополітену бути за законодавством не може, оскільки йдеться про відносини підрядника з субпідрядниками", - додав він.

Він зазначив, що КП "Київський метрополітен" надав представникам міської прокуратури та ГУ ДФС копії договорів між КП «Київський метрополітен» та ПАТ «Київметробуд».

Брагінський наголосив, що метрополітен відкритий до співпраці та підтримує нульову толерантність до корупції. Підприємство проходить всі передбачені законодавством планові та позапланові перевірки та аудити.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен».

Обшуки проходили у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».

Фото: прокуратура Києва