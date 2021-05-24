У Києві - зростання захворюваності на грип та ГРВІ

У столиці за 20-й тиждень 2021 року зареєстровано 8189 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63,2%. Наразі показник захворюваності становить 276", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 13,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3483 (зростання на 55,1%), дорослих – 4706 осіб (зниження на 5,5%).

У структурі захворюваності діти становлять 42,5%, а на попередньому тижні – 31,1%. 46,1% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 63% – зареєстровано 1604 випадки.

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До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 553 особи, із них 50 – діти.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу виявили 125 хворих на COVID-19.

В Україні минулої доби виявлено 1334 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 183 855 випадків COVID-19.