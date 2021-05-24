До ВАКС повторно направили справу про «земельні схеми» депутата Київради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду справу про обвинувачення депутата Київської міської ради у незаконному заволодінні земельними ділянками у столиці.

Як передає Укрінформ, про це САП повідомляє у Фейсбуці.

«Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення депутата Київської міської ради - колишнього секретаря земельної комісії та його спільника у незаконному заволодінні земельними ділянками у місті Києві», - ідеться у повідомленні.

Як нагадали у САП, в ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2008-2014 років обвинувачений, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин, незаконно заволодів шістьма ділянками у Голосіївському районі Києва загальною вартістю понад 2,5 млн грн, що перебували у комунальній власності громади столиці.

Депутат на підставі підроблених заяв ініціював виділення ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його брату (односельцям). У подальшому він виготовляв протоколи розгляду цих питань на засіданні земельної комісії, відповідні проєкти рішень Київради та особисто голосував за ухвалення цих рішень.

Також установлено, що були підроблені документи за підписом набувачів ділянок, складені під час виготовлення технічної документації щодо приватизації землі.

Вже після цього брат підозрюваного переконував набувачів видати на його ім’я довіреності щодо представництва їхніх інтересів, за якими в порядку передоручення видав довіреності на ім’я помічниці депутата.

На підставі цих довіреностей помічниця підозрюваного замовляла реєстрацію права власності на землю за набувачами, а також здійснювалось розпорядження земельними ділянками.

При цьому жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником.

21 травня обвинувальний акт за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 та ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Вказаний обвинувальний акт вже був скерований до ВАКС у червні 2019 року. Однак у вересні 2020 року колегія суддів ВАКС повернула його прокурору, зважаючи на те, що ч. 4 ст. 358 ККУ була визначена як проступок, а підготовче засідання до того часу не було завершено.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня 2017 року депутату Київської міської ради К., затриманому напередодні, детективи НАБУ за погодженням з керівником САП повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 та ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.2 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

16 вересня 2017 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,4 млн грн.

18 вересня 2017 року депутат вийшов зі слідчого ізолятора після внесення родичами за нього застави.

За даними ЗМІ, ідеться про депутата Київради Сергія Кримчака.