У Києві за добу - 125 випадків коронавірусу, померли шестеро осіб

У Києві за минулу добу виявили 125 хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Шевченківському (58), Святошинському (21) та в Солом'янському (19)", - написав Кличко.

Зокрема, захворіли 73 жінки віком від 20 до 86 років; 48 чоловіків віком від 32 до 82 років; 1 дівчинка віком 11 років та 3 хлопчики віком 7, 14 та 15 років.

Кличко зазначив, що за добу зафіксовано 6 летальних випадків від вірусу (загалом 5023).

До лікарень столиці за добу госпіталізували 22 пацієнти з коронавірусом, а також 68 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1959 киян. Загалом коронавірус подолали 146 931 мешканець столиці.

Загалом за весь час пандемії в Києві захворіло 204 276 осіб.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявлено 1 334 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 183 855 випадків COVID-19.