У Києві зіткнулися вантажівка та легковик, троє загиблих

На Житомирській трасі у Святошинському районі Києва в дорожньо-транспортній пригоді загинули троє осіб.

Як передає Укрінформ з посиланням на повідомлення Поліції Києва у Фейсбуці, вночі до правоохоронців надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на Житомирській трасі.

За попередньою інформацією водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat.

«Внаслідок зіткнення сталося загоряння транспортних засобів. Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі з численними опіками», - ідеться в повідомленні.

Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, 9 травня у Житомирській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом загинув 48-річний водій та його 15-річний пасажир.

Фото: Національна поліція