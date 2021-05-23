У столиці - 73 нові випадки коронавірусу: в яких районах найбільше

У Києві за минулу добу виявили 73 хворих з коронавірусом. Померли 13 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

«73 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 13 людей. Усього за період пандемії в місті 5017 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 204 151», – повідомив Кличко.

Зокрема, захворіли: 45 жінок віком від 18 до 91 років, 25 чоловіків віком від 28 до 94 років. А також 2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих на коронавірус, а також 101 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 2 771 людина. Загалом коронавірус подолали 144 972 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі - 19, у Деснянському - 13 та в Солом'янському районі - 10 випадків», - зазначив Кличко.

В Україні минулої доби зареєстровано 2 533 випадки зараження коронавірусом.