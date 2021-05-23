Кличко отримав премію «Людина року-2020»

Мер Києва Віталій Кличко став переможцем премії «Людина року-2020» в номінації «Міський голова року».

Як передає Укрінформ, урочиста церемонія ювілейної, 25-ої, премії програми «Людина року» відбулася в Національній опері України, повідомляє пресслужба КМДА.

"Це вже друга нагорода програми «Людина року», яку отримав Віталій Кличко. У 2004 році він був визнаний переможцем у номінації «Спортсмен року». А у 2007 році в цій номінації кращим експерти визнали Володимира Кличка – легендарного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі", - йдеться у повідомленні.

У 2010 році Віталій та Володимир отримали нагороду «Гордість України», якою відзначають видатних людей у рамках програми «Людина року». Переможців у цій номінації обирають читачі популярних видань України.

«Ця премія – стимул для мене. Стимул рухатися вперед, надалі змінювати Київ, робити його комфортною європейською столицею», – сказав Віталій Кличко, отримавши премію.

«Людина року» – загальнонаціональна програма, під час якої Вища академічна рада обирає лідерів незалежної України.

Фото: kyivcity.gov.ua