У Києві провели весняні толоки

У всіх районах столиці відбулися весняні толоки з висадження дерев, кущів та прибирання сміття у парках, скверах та на інших зелених зонах.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

«Загалом цього дня у Києві працювали на 25 локаціях, а до прибирання долучилося понад 600 людей. За результатами прибирання з локацій вивезли понад 30 тонн сміття», - йдеться в повідомленні.

У столиці провели міські весняні толоки / Фото: kyivcity.gov.ua

Зазначається, що співробітники міської та районних адміністрацій, комунальних підприємств та небайдужі кияни прибирали парки, сквери, локації з несанкціонованим накопиченням сміття (так звані стихійні сміттєзвалища), висаджували дерева.

Серед місць, де сьогодні прибирали – перетин вул. Рильського та просп. Голосіївського, 53 (зелена зона (схил), від станції метро «Бориспільська» до станції метро «Червоний хутір» (вул. Старобориспільська), парк «Перемога», урочище Бабин Яр, Сирецький парк, вул. Закревського, 69, вул. Прирічна, парк «Аскольдова могила», вул. Косенка, вул. Тулузи, 9, вул. Петра Радченка, 27-29 (за ЖК «Медовий») та інших.