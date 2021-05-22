У Києві горіла 10-поверхова адмінбудівля «Епіцентру»

Рятувальники ліквідували пожежу в десятиповерховій адміністративній будівлі ТЦ "Епіцентр" на вулиці Берковецькій у Святошинському районі Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«22 травня до ДСНС надійшла інформація, що у Святошинському районі столиці по вул. Берковецькій в десятиповерховій адміністративній будівлі, яка належить ТЦ «Епіцентр», на десятому поверсі виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.

Площа пожежі становила близько 200 м кв. Гасіння ускладнювалось високою температурою та щільним задимленням. Додатково було залучено два колінчаті підіймачі (50 та 90 м.).

За даними рятувальників, о 07:10 пожежу по вул. Берковецькій локалізували, о 07:32 - ліквідували.

Загалом до гасіння залучалися 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС