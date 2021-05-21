Хизувався перед дівчатами: поліція ідентифікувала стрілка по військовій частині у Києві

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який із вікна багатоповерхівки стріляв у бік військової частини на столичному Печерську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили відеоролик, в якому невстановлена особа з вікна багатоповерхівки стріляє в бік військової частини на вулиці Євгена Коновальця. Дана подія була зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління столичної поліції”, - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Працівники відділу кримінальної поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили місцезнаходження особи, причетної до правопорушення.

Як з’ясувалося, компанія молодих людей відпочивала у квартирі та під час цього один із молодиків здійснив постріл із пневматичної зброї з вікна у бік військової частини. В такий спосіб хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами. Правопорушником виявився 21-річний місцевий мешканець.

У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили пневматичну зброю, з якої був здійснений постріл.

Наразі, усіх учасників події доставлено до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня у Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля супермаркету і поранив військовослужбовця.