Прокуратура розповіла, що шукали у «Київбудреконструкції»

Правоохоронці провели обшук у приміщенні комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Фейсбуці.

«Печерська окружна прокуратура м. Києва спільно з ГУ БКОЗ СБУ провела обшуки у службових приміщеннях КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт», - ідеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи підприємства вступили в змову з представниками низки суб’єктів господарської діяльності і, діючи всупереч інтересам служби, з забезпечували їм перемогу в публічних закупівлях, реалізація яких покладена на КП.

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Так, керівники Київбудреконструкції та однієї з юридичних осіб уклали низку договорів підряду на проведення будівельних робіт, зокрема щодо будівництва комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вул. Лук'янівській, 46, в м. Києві. Як встановлено, будівельні роботи не виконані в повному обсязі, проте на рахунки суб’єкта господарювання переказано понад 119 млн грн (тобто близько 95% від загальної суми підряду), які потім були привласнені ним через підприємства з ознаками фіктивності.

У прокуратурі нагадали, що у квітні повідомили про підозру директору однієї з юридичних осіб у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) при виконанні будівельних робіт за договором укладеного з КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» підряду щодо проведення протизсувних роботі на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі. Сума збитків становить 4,8 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня посадовцям Подільської райдержадміністрації Києва повідомили про підозру у розкраданні бюджетних коштів на ремонті навчальних закладів.