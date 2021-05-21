Умєров вважає, що Рада має ліквідувати вільну економічну зону «Крим»

Верховна Рада до 23 серпня має прийняти законопроєкт про ліквідацію Вільної економічної зони "Крим".

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив народний депутат Рустем Умєров, який є членом робочої групи з ліквідації ВЕЗ "Крим".

Він підкреслив, що ініціативу очікували давно, і документ допоможе виключити навіть формальну можливість ведення торговельної діяльності з тимчасово окупованим Кримом, яка була передбачена в законі про СЕЗ "Крим".

"Де-факто ми не торгуємо з тимчасово окупованою територією, але в будь-якому разі ці вікна можливостей для тіньових схем були присутні. Відповідно, скасовуючи закон про Вільну економічну зону "Крим", ми робимо низку змін до податкового та митного кодексів, і скоро — до "Кримської платформи" — ми скасуємо цей закон", — заявив нардеп.

За його словами, законом будуть анульовані українські ліцензії, дозвіл на ведення певної діяльності, які раніше були видані підприємствам, що знаходяться на окупованому півострові. При цьому, якщо суб'єкти господарської діяльності захочуть вести бізнес в Україні, згідно з українським законодавством, вони повинні будуть пройти процедуру перереєстрації.

"У будь-якому разі, ми де-факто не торгуємо з територією, і такі можливості, як ліцензування, дозвіл, — вони будуть скасовані, і якщо хтось із суб'єктів господарської діяльності захоче їх пролонгувати, він повинен буде їх оновити", — сказав парламентарій.

У законопроєкті відображено й питання про водопостачання півострова.

"Ми включили пункт, що до моменту деокупації ніякої води ми подавати не будемо. Це питання національної безпеки", — заявив Умєров.

Він зазначив, що Верховна Рада повинна прийняти законопроєкт про ліквідацію Вільної економічної зони "Крим" поряд з іншими важливими законопроєктами щодо Криму до 23 серпня, тобто до саміту "Кримська платформа".

"Багато ініціатив буде подано до саміту "Кримська платформа". Одна з них — про корінні народи. Далі є напрацювання за законом про політв'язнів, укази, які розробляє Офіс Президента. Всі вони, я думаю, будуть прийняті. Це буде великим сигналом як для міжнародної спільноті, так і для України — як результат виконаної роботи", — резюмував парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у лютому заявила, що Верховна Рада має скасувати закон про вільну економічну зону "Крим", який дисонує з політикою МЗС щодо необхідності посилення санкційного тиску на Росію за окупацію Кримського півострова.

Вільна економічна зона "Крим" (ВЕЗ "Крим") — вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII. Розпочала діяти 27 вересня 2014 року.

ВЕЗ "Крим" запроваджено на десять повних календарних років.