У Києві за добу - 453 випадки коронавірусу, 11 хворих померли

У Києві за минулу добу виявили 453 хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Минулої доби в місті виявили 453 інфікованих на коронавірус. Померли 11 людей - 6 жінок та 5 чоловіків. Всього за період пандемії в столиці - 4 994 летальних випадків від вірусу", - сказав Кличко.

Загалом, за його словами, підтверджених випадків захворювання на сьогодні 203 780.

Мер зазначив, що серед тих, хто захворіли: 264 жінки віком від 20 до 83 років і 7 дівчаток від 6 до 16 років, також 167 чоловіків віком від 29 до 90 років і 15 хлопчиків від 3 до 15 років. Захворіли також двоє медиків.

Кличко додав, що минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 40 хворих на коронавірус. Госпіталізували 187 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 227 людей.

Крім цього, одужання минулої доби зафіксовано у 2307 киян. Усього коронавірус подолали 140 267 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі – 106, у Солом’янському – 100 та в Голосіївському районі – 67 випадків", - розповів Кличко.

Він зазначив, що чимало пацієнтів перебуває у важкому стані. Відповідно, збільшився термін перебування хворих у медзакладах, термін лікування.

"Загалом у стаціонарах столиці на сьогодні лікуються 1073 хворих на коронавірус, 896 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1018 людей. Під апаратами ШВЛ – 35 хворих", - сказав столичний очільник.

Заповненість ліжок у комунальних медзакладах на сьогодні – понад 21%. З них ліжок із киснем заповнено майже 24%.

Кличко також повідомив, що за останній тиждень у столиці померли 89 хворих з коронавірусом: 45 жінок та 44 чоловіки.

"Найбільше помирає киян віком понад 65 років. Але останнім часом не зменшується і кількість летальних випадків серед людей віком 30-45 років", - сказав Кличко.

За його словами, у більшості випадків у померлих була супутня патологія.

"У столиці вакцинували понад 107 тисяч людей першою дозою. Понад 6,5 тисяч киян вже отримали другу дозу вакцини. Це в основному медики, соціальні працівники, люди похилого віку та військові", - сказав Кличко.

У столиці роблять щеплення і освітянам, в першу чергу тим, які залучені до організації та проведення ЗНО.

Кличко нагадав, що щеплення в столиці роблять вакцинами CoronaVac, AstraZeneca та Pfizer, які надало Міністерство охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби зареєстровано 4984 випадки зараження коронавірусом.