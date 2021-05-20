У Києві перекрили «гейзер» поблизу бібліотеки Вернадського

У Києві аварійна бригада Київтеплоенерго ремонтують пошкодження магістральної тепломережі на Голосіївському проспекті поблизу бібліотеки імені Вернадського.

Як передає Укрінформ, про це КМДА повідомляє у Телеграмі.

“Сьогодні о 14:48 на проспекті Голосіївському, 3 сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь і відбувся провал асфальту. Пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5", - ідеться у повідомленні.

Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи. Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року.

“Теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність та щільність, щоб своєчасно виявити "слабкі" місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності під час старту наступного опалювального сезону”, - зауважили у КМДА.

Перелік будинків, де тимчасово відсутнє гаряче водопостачання через гідравлічні випробування, на сайті КП «Київтеплоенерго».

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня у Києві на вулиці Пушкінській через прорив труби вулицю залило гарячою водою.