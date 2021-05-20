У Києві за добу - 433 випадки коронавірусу, 11 хворих померли

У Києві виявили за минулу добу, 19 травня, 433 хворих на коронавірус. Померли 11 людей.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці.

«433 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 11 людей. Усього за період пандемії в місті 4983 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 203 327», – повідомив Кличко.

За його інформацією, захворіли 259 жінок від 18 до 88 років та 156 чоловік від 20 до 85 років. А також 6 дівчаток від шести місяців до 16 років і 10 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 105 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 3001 людина. Загалом коронавірус подолали 137 960 жителів столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському – 127, Голосіївському – 56 та в Шевченківському – 48 випадків районах», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 5 165 нових випадків COVID-19.