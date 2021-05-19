«Колумбайн по-київськи»: поліція встановила підлітка, який погрожував школі

Правоохоронці Києва вжили заходів для посилення охорони однієї зі шкіл після виявлених у груповому чаті у Телеграмі повідомлень погрозливого змісту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Укрінформ.

Як зазначається, 18 травня під час моніторингу інтернету працівники кіберполіції виявили у Телеграмі груповий чат під назвою «Колумбайн - возрождение», учасниками якого були 169 користувачів.

«Під час аналізу змісту листування між учасниками чату правоохоронці виявили розміщене о 20:21 повідомлення: «Завтра школа номер 250 міста Київ запам'ятає цей день назавжди». О 20:40 інший користувач цього ж чату розмістив фото рушниці «ІЖ 81», яку, як вбачається зі змісту повідомлення, він нібито викрав у свого батька», - зазначили у прокуратурі.

За матеріалами кіберполіції було розпочато кримінальне провадження та одночасно вжито заходів для посилення охорони спеціалізованої школи №250 Києва.

Правоохоронці оперативно встановили автора першого повідомлення, яким виявився 15-річний учень іншої школи. Під час обшуку у нього вдома виявлено та вилучено мобільний телефон і персональний комп’ютер. Хлопець сказав, що це повідомлення у чаті зробив жартома, а з автором посту про рушницю не знайомий.

З учнем та його батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду. Особу і місцезнаходження користувача чату, який виклав фото рушниці, встановлюють.

Як повідомлялося, в одній зі шкіл російського міста Казань 11 травня сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 осіб, зокрема дев'ятеро дітей.