У київському метро відкрили виставку портретів донорів

ГО "Агенти крові" та Київське метро відкрили виставку портретів донорів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"17 травня у Київському метро на станції "Театральна" відкрили виставку портретів. Портрети не прості, а – донорів крові, які всю зиму здавали кров у Інституті Амосова в рамках проєкту “Кров чарівна”, - йдеться у повідомленні.

Протягом усіх зимових місяців у Центрі крові Інституту Амосова донорам робили портрети кращі фотографи країни: Анна Грабарська, Леся Задорожна, Оксана Канівець, Катя Кондратьєва, Христина Кулаковська, Дар’я Мангубі, Рома Пашковський, Сергій Моргунов, Яна Токарчук, Сергій Сараханов та Даша Шрамко. Незмінний атрибут портретів — гемокон, наповнений кольоровим глітером, як символ того, що донори діляться не лише кров’ю, а й суперсилою.

"Донорство - відповідальна соціальна місія. Ми готові безвідмовно долучатися до таких ініціатив. Багато наших співробітників регулярно здають кров. Думаю, що нагадати пасажирам про важливість - дуже на часі", - зазначив начальник метрополітену Віктор Брагінський.

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Ініціатива мала на меті нагадати, що потреба в крові під час новорічних та різдвяних свят не спадає, на відміну від кількості донорів, що традиційно у зимовий період стає меншою.

“Ми хочемо звернути увагу на те, що кров донорів — чарівна, вона робить справжні дива, і може стати найкращим подарунком комусь під ялинку. Ми не могли й уявити, наскільки сподобається ініціатива аудиторії: часто на чергуваннях четверга приходить 3-5 людей, але в перший тиждень практично закрили реєстрації на грудень (до 40 бажаючих щотижня)!” ”, — зазначає засновниця “Агентів крові” Олена Балбек.

Ініціатива проводилась в Інституті Амосова, оскільки тут є велика потреба в крові та її компонентах. Щороку тут проводиться до 7500 операцій на серці - до 20 (!) в день, щонайменше третина - з використанням компонентів крові. 650 дітей щороку переносять операції на відкритому серці. База активних донорів налічує 1500 осіб, але для оптимальної роботи лікарні цю цифру необхідно подвоїти.

Проєкт тривав три місяці, і за цей час ми досягли таких результатів:

300 людей відгукнулось та приєдналося до кампанії. 200 — успішно здали кров. 40% донорів здавали кров уперше. 100% донорів, підтвердили, що планують наступний візит. 20+ публікацій в медіа та 100+ публікацій про проєкт.

Виставка портретів – це ще один спосіб показати, що донорство – це не страшно, як зазвичай здається. На фото - усміхнені, щасливі та красиві люди, які поділилися своєю кров’ю. Всі вони різного віку, професій, але їх об’єднує спільна добра справа. Ми часто бачимо фото людей, які потребують допомоги, і так рідко саме тих, хто їх підтримав. А це важливо!

“Донори, які приєднались до проєкту, забезпечили потребу в крові під час зимових ургентних операцій на 70%”, - Олена Мига, лікар-трансфузіолог.

“Агенти крові” – громадська організація, яка пропагує добровільне, безоплатне та регулярне донорство крові та компонентів. Наразі в організації налічується 50 волонтерів, які щотижня чергують у п'яти центрах крові у трьох містах: Одеса, Львів та Київ. За п’ять з половиною років існування волонтери допомогли зібрати близько 3000 літрів крові: це приблизно 7000 донорів та 9000 пацієнтів, які отримали цю кров.