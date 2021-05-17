Київське метро поновило роботу — пасажира на «Арсенальній» врятували

У Києві метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після падіння пасажира на колії на станції «Арсенальна».

Як передає Укрінформ, про це Київський метрополітен повідомляє у Твіттері.

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Арсенальна", - ідеться у повідомленні.

У метрополітені уточнили, що чоловік намагався вчинити самогубство.

Увага!

Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі.

Медики госпіталізували пасажира. Живий. Чоловік намагався здійснити спробу самогубства.

Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння!

Закликаємо дотримуватися правил поведінки в метрополітені! pic.twitter.com/mYz5DzZAR2 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 17, 2021

Чоловік живий, його госпіталізували, повідомила КМДА у Телеграмі.

Фото: Нацполіція Києва