Київське метро поновило роботу — пасажира на «Арсенальній» врятували
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Укрінформ
У Києві метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після падіння пасажира на колії на станції «Арсенальна».
Як передає Укрінформ, про це Київський метрополітен повідомляє у Твіттері.
"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Арсенальна", - ідеться у повідомленні.
У метрополітені уточнили, що чоловік намагався вчинити самогубство.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) May 17, 2021
Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі.
Медики госпіталізували пасажира. Живий. Чоловік намагався здійснити спробу самогубства.
Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння!
Закликаємо дотримуватися правил поведінки в метрополітені! pic.twitter.com/mYz5DzZAR2
Чоловік живий, його госпіталізували, повідомила КМДА у Телеграмі.
Фото: Нацполіція Києва