Київське метро поновило роботу — пасажира на «Арсенальній» врятували

Київське метро поновило роботу — пасажира на «Арсенальній» врятували

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Укрінформ
У Києві метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після падіння пасажира на колії на станції «Арсенальна».

Як передає Укрінформ, про це Київський метрополітен повідомляє у Твіттері.

"Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Арсенальна", - ідеться у повідомленні.

У метрополітені уточнили, що чоловік намагався вчинити самогубство.

Чоловік живий, його госпіталізували, повідомила КМДА у Телеграмі.

Столичні рятувальники надали допомогу чоловікові, який потрапив під потяг / Фото: ДСНС

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня у Києві на станції метро "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг, був зупинений рух на "червоній лінії".

Фото: Нацполіція Києва

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