Коронавірус у Києві: в яких районах зареєстрували найбільше нових випадків

У Києві виявили за минулу добу 102 хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці.

«102 підтверджених випадки захворювання на COVID-19 за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 4 950 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 201 992», – повідомив Кличко.

Зокрема, захворіли 53 жінки віком від 21 до 84 років та 46 чоловіків віком від 21 до 83 років, а також одна дівчинка трьох років і два хлопчики 1 та 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на COVID-19, а також 102 пацієнти з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Одужали минулої доби 64 людини. Загалом коронавірус подолали 132 396 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 33, у Святошинському – 25 та в Дарницькому районі – 17 випадків», – зазначив мер.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявлено 2 136 випадків зараження коронавірусом.