У київській квартирі стався вибух - власника госпіталізували
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Укрінформ.
Як розповіли правоохорнці, за попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.
"Внаслідок інциденту пошкоджено вікна квартири, а також вікна сусідніх помешкань. На момент події в приміщенні перебував власник квартири, який дістав травми різного ступеня тяжкості. Чоловіка, 1956 року народження, медики госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Інформація про інших постраждалих наразі не надходила.
На місці працюють поліція та профільні служби, які з’ясовують обставини та причини події.
Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення чи інші події у Святошинському управлінні поліції. Після проведення першочергових слідчих дій їй буде надана правова кваліфікація, зазначили у поліції.