У київській квартирі стався вибух - власника госпіталізували

У Києві у квартирі будинку на бульварі Академіка Вернадського стався вибух, імовірно газу, унаслідок якого постраждав власник помешкання.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Укрінформ.

Як розповіли правоохорнці, за попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.

"Внаслідок інциденту пошкоджено вікна квартири, а також вікна сусідніх помешкань. На момент події в приміщенні перебував власник квартири, який дістав травми різного ступеня тяжкості. Чоловіка, 1956 року народження, медики госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Інформація про інших постраждалих наразі не надходила.

На місці працюють поліція та профільні служби, які з’ясовують обставини та причини події.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення чи інші події у Святошинському управлінні поліції. Після проведення першочергових слідчих дій їй буде надана правова кваліфікація, зазначили у поліції.