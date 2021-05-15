Кличко розповів, у яких європейських міст Київ переймає досвід управління
Про це Київський міський голова Віталій Кличко сказав під час відкриття Дня Європи, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми підтримуємо контакти з містами-побратимами, налагоджуємо нові економічні та культурні зв’язки з містами Європи та світу. Переймаємо найкращий досвід з муніципального управління, з розвитку місцевого самоврядування та реалізації перспективних міських проєктів", - зазначив столичний очільник.
Серед міст-партнерів він назвав Будапешт, Відень, Мюнхен, Братиславу, Белград. Кличко наголосив, що ці міста неможливо уявити без Дунаю, який їх з'єднує. "З’єднують їх і спільні цінності – справедливості, закону, гідності і демократії. Та мета, заради якої українці високою ціною вибороли свій європейський вибір", - додав мер Києва.
Також Кличко наголосив, що міська влада щодня працює, щоб Київ розвивався як сучасна європейська столиця, ставав зручнішим та комфортнішим для його мешканців та гостей.