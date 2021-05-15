Кличко розповів, у яких європейських міст Київ переймає досвід управління

Київ налагоджує нові з'язки із містами Європи і переймає найкращий досвід муніципального управління.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко сказав під час відкриття Дня Європи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо контакти з містами-побратимами, налагоджуємо нові економічні та культурні зв’язки з містами Європи та світу. Переймаємо найкращий досвід з муніципального управління, з розвитку місцевого самоврядування та реалізації перспективних міських проєктів", - зазначив столичний очільник.

Серед міст-партнерів він назвав Будапешт, Відень, Мюнхен, Братиславу, Белград. Кличко наголосив, що ці міста неможливо уявити без Дунаю, який їх з'єднує. "З’єднують їх і спільні цінності – справедливості, закону, гідності і демократії. Та мета, заради якої українці високою ціною вибороли свій європейський вибір", - додав мер Києва.

Читайте також: Кличко оголосив про початок сезону фонтанів

Також Кличко наголосив, що міська влада щодня працює, щоб Київ розвивався як сучасна європейська столиця, ставав зручнішим та комфортнішим для його мешканців та гостей.

15 травня в Києві проходять заходи до Дня Європи.