У щойно відкритий фонтан на Контрактовій невідомі налили мила

У суботу довелося відключити фонтан на Контрактовій площі - невідомі налили туди миючий засіб.

Про це повідомили у комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Подільського району КО «Київзеленбуд», передає Укрінформ із посиланням на Офіційний портал Києва.

Так, наразі фахівці змушені зупинити роботу фонтану на Контрактовій площі. Їм необхідно злити всю воду, провести очищення та перезапустити водограй, що призведе до втрати ресурсів КП та часу працівників.

Читайте також: У столиці відкрився сезон фонтанів

"Міська влада закликає з повагою ставитися до майна територіальної громади міста Києва та не заважати киянам і гостям міста насолоджуватися роботою фонтанів", - наголошується в публікації.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу Київський міський голова Віталій Кличко урочисто відкрив День Європи у столиці.