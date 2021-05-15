У столиці в ніч проти 16 та 17 травня змінять маршрути тролейбусів

У столиці у ніч проти 16 та 17 травня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 25, 27, 29, 30, 31, 34 у зв'язку з капітальним ремонтом просп. Степана Бандери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 21:00 15 травня до 06:00 16 травня та з 21:00 16 травня до 06:00 17 травня рух тролейбусів просп. Степана Бандери (на ділянці від залізничної станції "Зеніт" до просп. Героїв Сталінграда) буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух тролейбусів буде організовано:

- маршрути №№ 29,31 відповідно – від ст. м. «Дарниця» та вул. Милославської до ст. м. «Мінська»;

- маршрути №№ 25,27,30 відповідно – від просп. Свободи, зал. ст. «Київ-Волинський» та вул. Кадетський Гай до зал. ст. «Зеніт»;

- маршрут № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

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Збільшується кількість рухомого складу на тролейбусному маршруті № 47 та подовжується режим роботи автобусів маршрутів №№ 21, 101.

Маршрути заїздів та виїздів тролейбусів №№ 29, 31, 37, 37-А, 47, 50, 50-К та 91-Н Куренівського ТРЕД буде змінено.