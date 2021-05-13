Київ залучить €30 мільйонів для капремонту мереж зовнішнього освітлення

Для впровадження сучасних світлодіодних систем зовнішнього освітлення Київ залучить 30 млн євро Європейського інвестиційного банку в рамках співпраці за субпроєктом «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва».

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримано на сесії Київської міської ради, передає пресслужба КМДА.

"До 2024 року буде переоснащено системи зовнішнього освітлення на світильники зі світлодіодами. Існуючі лампи з низькою світловіддачею замінять на 42 583 нових енергоефективних світильники зі світловіддачею більше 120 Лм/Вт та з більш високим індексом передачі кольору. Встановлять близько трьох тисяч опор зовнішнього освітлення та змінять 525 км кабельних мереж", - йдеться у повідомленні.

Нове освітлення замінять на 1967 вулицях та прибудинкових територіях Києва і підключать до дистанційного управління світловим потоком із потужністю залежно від часу доби, інтенсивності руху пішоходів та транспорту. Це дасть змогу підвищити енергоефективність споживання електроенергії на 50-60% та збільшити термін експлуатації приладів освітлення більше ніж на 30%.

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Якісне сучасне освітлення дасть можливість підвищити рівень безпеки, знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, збільшити термін експлуатації оновлених мереж, а також покращити екологічний стан міста завдяки відмові від використання газових ламп, що містять ртуть.

Як повідомляється, загалом у Києві нараховується 148 тисяч світлоточок. Із них більше 40 тисяч уже замінили за рахунок міського бюджету.