COVID-19 у столиці: де виявили найбільше нових випадків

У Києві за минулу добу виявили 726 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

За його словами, загалом підтверджених випадків у столиці 200 528.

Серед тих, хто захворіли: 429 жінок віком від 18 до 86 років, 265 чоловіків віком від 18 до 85 років, 16 дівчаток від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Також за добу сталося 29 летальних випадків від коронавірусу (загалом 4883).

До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на COVID-19. 90 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали коронавірус 1041 особа (загалом 130 113).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (157), Святошинському (124) та в Солом’янському (99)", - поінформував Кличко.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 12 травня, виявили 6 813 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.