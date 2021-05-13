COVID-19 у столиці: де виявили найбільше нових випадків
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
За його словами, загалом підтверджених випадків у столиці 200 528.
Серед тих, хто захворіли: 429 жінок віком від 18 до 86 років, 265 чоловіків віком від 18 до 85 років, 16 дівчаток від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Також за добу сталося 29 летальних випадків від коронавірусу (загалом 4883).
До лікарень столиці госпіталізували 72 хворих на COVID-19. 90 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Подолали коронавірус 1041 особа (загалом 130 113).
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (157), Святошинському (124) та в Солом’янському (99)", - поінформував Кличко.
Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 12 травня, виявили 6 813 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.