У Києві жінка народила в метро
Укрінформ
У підземному переході до станції метро "Лісова" жінка народила хлопчика.
Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон у Фейсбуці.
"У підземному переході до станції "Лісова" у пасажирки почалися пологи", - повідомила вона.
Згодом Макогон додала, що жінка народила хлопчика.
"Жінку з немовлям забрала "швидка". Обоє почуваються добре",- написала вона.
Вона також нагадала, що у 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Тоді пологи прийняли працівниці метро та поліцейські.