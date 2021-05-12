У Києві жінка народила в метро

У підземному переході до станції метро "Лісова" жінка народила хлопчика.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон у Фейсбуці.

"У підземному переході до станції "Лісова" у пасажирки почалися пологи", - повідомила вона.

Згодом Макогон додала, що жінка народила хлопчика.

"Жінку з немовлям забрала "швидка". Обоє почуваються добре",- написала вона.

Вона також нагадала, що у 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Тоді пологи прийняли працівниці метро та поліцейські.