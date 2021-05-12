На Борщагівській вулиці перекриватимуть рух через ремонт

Із 07:00 до 13:00 13 і 14 травня на частині вул. Борщагівської перекриватимуть рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це попереджає КК «Київавтодор».

«На вулиці Борщагівській триває капітальний ремонт. Найближчими днями виконуватимуть асфальтування на ділянці від просп. Повітрофлотського до пров. Політехнічного. Роботи проведуть у напрямку Індустріального шляхопроводу», - йдеться у повідомленні.

Рух на цій ділянці буде перекрито на кілька годин.

Читайте також: Рух столичним шляхопроводом на Бойчука частково обмежать до 22 травня

Схема об’їзду: просп. Перемоги – вул. П. Нестерова – вул. А. Цедіка – вул. О. Довженка – вул. В. Гетьмана – вул. Борщагівська.

Роботи виконають за сприятливих погодних умов.