На Михайлівській площі обмежили рух транспорту

На Михайлівській площі у Києві сьогодні до 17:00 частково обмежено рух транспорту через проведення поточного ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

«До 17:00 12 травня на Михайлівській площі частково обмежено рух транспорту. Про це попереджає КК «Київавтодор». На Михайлівській площі триває поточний ремонт. Оновлюють покриття автопроїзду між вул. Великою Житомирською і вул. Михайлівською. Під час ремонту рух обмежено частково. КК «Київавтодор» перепрошує за незручності», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Хрещатику обмежували рух через ремонт.