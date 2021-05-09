У Києві склали протокол на юнака за нацистське вітання

Київські поліцейські склали адмінпротокол на 16-річного юнака, який використав нацистське вітання під час заходів до 9 травня.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“Київські поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який використав нацистське вітання під час заходів”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 16-річний місцевий мешканець.

“На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Міністерства внутрішніх справ заступили до забезпечення правопорядку під час масових заходів 9 травня, і у цей день правопорядок забезпечуватимуть більше 12, 5 тисяч правоохоронців.