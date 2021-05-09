У Києві за добу помер 31 хворий із коронавірусом

У Києві за минулу добу, 8 травня, виявили ще 255 випадків коронавірусу, 31 особа з таким діагнозом померла.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

"+255 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 198 976)", - йдеться у повідомленні.

Також, за наведеними столичним очільником даними, серед захворілих на коронавірус - ️142 жінки віком від 22 до 85 років, ️100 чоловіків віком від 23 до 84 років,️ 4 дівчинки від 5 місяців до 15 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 15 років.

У Києві зафіксовано впродовж доби 8 травня 31 летальний випадок від вірусу (загалом 4818). Госпіталізовано 33 хворих на коронавірус, 230 госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями; 225 подолали коронавірус (загалом 128 111).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом’янському (по 16).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 5372 випадки зараження коронавірусом, 193 особи померли від ускладнень.