В аеропорту «Київ» та столичних медзакладах шукають вибухівку

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об’єктів, серед яких - аеропорт «Київ».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва у Фейсбуці.

«Сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування аеропорту «Київ» та ряду медичних установ, розташованих на території столиці. Для перевірки цієї інформації на місця подій негайно виїхали поліцейські та представники профільних служб», - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів.

Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в районних управліннях поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація, підкреслили в поліції.